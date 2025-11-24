Maarten Fornerod

Maarten Fornerod

Discussion about this post

User's avatar
Steve Martin's avatar
Steve Martin
Nov 24

Ja, de parallellen zijn duidelijk.

Wat Bill Gates deed in Afrika en India waren oefenrondes voor wat hij en het WEF nu doen met de burgers van hun eigen landen. Psychopaten zijn niet kieskeurig met hun slachtoffers.

Expand full comment
Reply
Share
Don Reed's avatar
Don Reed
Nov 24

11/24/25: Hello! How can this be translated into English?

Expand full comment
Reply
Share
1 reply by Maarten Fornerod
1 more comment...

No posts

Ready for more?

© 2025 Maarten Fornerod · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture