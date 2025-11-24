Dansers vieren de eerste levering van het COVID-19-vaccin voor zorgmedewerkers. Facebook video, 22 december 2020.

Hoe lang kan een sprookje bijven bestaan? Mijn ouders groeiden op in Nederlands-Indië. De ene als zoon van het land, de andere als dochter van een totok, een Drent, uitgezonden door een Duitse zendingsorganisatie. De vader van mijn vader werkte bij de spoorwegen, de vader van mijn moeder was schoolhoofd. Er werden spoorwegen aangelegd in dat mooie groene land, de gordel van smaragd. Scholen gesticht, kinderen opgeleid, ziekenhuizen gebouwd. Daar werd wat groots verricht, was de heersende opvatting van onze koloniale bemoeienis in de Indische archipel.

Het was de titel van een boek uit 1941 van Willem Henri van Helsdingen, een eerbetoon aan het Nederlandse koloniale project, dat in het tweede oorlogsjaar in Nederland een bestseller werd. Iets dat kennelijk prima paste in het Nazi-gecontroleerde boekwezen uit die tijd.

Het duurde lang totdat dit narratief kantelde. Decennia. Zeker, er was altijd wel kritiek op ons Oostindische koloniale handelen. Multatuli publiceerde zijn Max Havelaar in 1860, een vlammend en satirisch protest tegen de misstanden in de kolonie. Maar hij was een roepende in de woestijn. En tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië (1945-1949) was er oppositie vanuit de Tweede Kamer. De CPN, Communistische Partij Nederland, verzette zich tegen de Eerste (1947) en Tweede (1948) Politionele Actie - een eufemisme voor een grootschalig militair optreden. De partij diende moties in voor een onmiddellijk staakt-het-vuren, troepenterugtrekking en onderzoek naar Nederlandse wreedheden, zoals het platbranden van kampongs die werden vergeleken met Gestapo-tactieken. Maar er was een effectief cordon sanitaire rondom de CPN opgetrokken, en hun invloed op het beleid was nul.

Pas 20 jaar later, in 1969, kwam er enige reflectie buiten de dissidente kringen. Aanleiding was een televisieinterview op de VARA met een Indiëveteraan die Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië beschreef. De reacties waren furieus: “misselijk” en “aantasting van de nationale eer”. De VARA ontving tientallen scheldbrieven die de veteraan een verrader noemden. Een onderzoeksrapport vanuit de regering, de excessennota, bagataliseerde vervolgens de geweldsmisdrijven.

Toch kantelde het narratief, langszaam maar zeker, niet alleen over de Nederlandse rol in de onafhankelijkheidsoorlog, maar ook over het koloniale project als geheel. Was daar wel iets groots verricht? Het duurde tot 2021 totdat Reggie Baay uiteindelijk de slagzin kon omvormen tot: Daar werd wat gruwelijks verricht.

Ziet u de paralellen met de coronacrisis?

Hoe lang zal het duren totdat het breed gedeelde dat hebben we goed gedaan zal veranderen in dat hebben we gruwelijk gedaan?